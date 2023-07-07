Форум «Строим цифровой регион» могут начать проводить в Перми ежегодно

Всероссийский форум «Строим цифровой регион», впервые проходивший в Перми 6–7 июля, может стать ежегодным. С таким предложением выступил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время пленарной сессии, которой завершился форум. Глава региона отметил, что подобные мероприятия полезно проводить на регулярной основе. «Я могу предложить пермскую площадку как постоянное место проведения форума. У нас для этого есть партнеры и опыт, которым мы можем делиться, а самое главное — регион имеет универсальный характер, как с точки зрения показателей по строительству, так и с точки зрения цифровизации»,— заявил господин Махонин.

Форум «Строим цифровой регион» проходил на площадке технопарка Morion Digital. Он стал одним из событий деловой программы празднования 300-летия Перми. Участники мероприятия обсуждали основные тренды цифровизации строительного сектора в России и различные IT-практики в строительстве на разных циклах реализации проектов — от проектирования до эксплуатации объектов. Стратегическим партнером форума выступил «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»).