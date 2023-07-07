Погибшего в ходе СВО рядового Алексея Жигалова похоронили в Удмуртии

В поселке Кез в Удмуртии со всеми воинскими почестями прошли похороны рядового Алексея Жигалова, погибшего при выполнении боевого долга в спецоперации. Как сообщил во «ВКонтакте» глава Кезского района Иван Богданов, военнослужащего наградили Орденом Мужества посмертно.

«Алексей ценой своей жизни отважно сражался за свободу и независимость нашей Родины. Его жизнь является примером отважного служения Отечеству для всех нас. Подвиг героя навсегда останется в сердцах наших жителей»,— выразил соболезнования господин Богданов.

Помощь себе погибшего оказывается в полном объеме.