В Адыгее бывший высокопоставленный полицейский осужден за хищение средств

Верховный суд Республики Адыгея приговорил Рустама Нахушева, бывшего заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, к штрафу в сумме 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Адыгее. Бывший высокопоставленный полицейский признан виновным в мошенническом присвоении бюджетных средств.

По данным ФСБ, в период с февраля 2019 года по январь 2023 года Рустам Нахушев регулярно присваивал денежные средства, выделяемые республиканскому министерству внутренних дел для обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Средства предназначались для оплаты вознаграждения лицам, привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству.

Однако сотрудникам ФСБ стало известно, что Рустам Нахушев сдавал в бухгалтерию расписки с фальшивыми подписями, а деньги оставлял себе.

Приговором суда бывшему заместителю начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Адыгея назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в правоохранительных органах сроком на полтора года. Приговор вступил в законную силу.

Анна Перова, Краснодар