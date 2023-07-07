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Пошел под откос

Руководитель краевого управления автодорог обвиняется в получении взятки

Начальник управления автомобильных дорог и транспорта Прикамья Андрей Угольков отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как считает СУ СКР по Пермскому краю, двумя траншами ему было передано 15 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», деньги передавались от представителей ООО «СПК-Групп». В прошлом году компания выиграла контракт на устройство освещения Восточного обхода Перми на сумму более 408 млн руб. Деньги господин Угольков требовал за подписание актов выполненных работ. При этом руководитель «СПК-Групп» во время передачи денег посреднику действовал под контролем оперативников ФСБ.

Фото: Радио Sputnik Пермь

Фото: Радио Sputnik Пермь

В минувший четверг вечером сотрудники УФСБ провели выемку документов в управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края. После этого стало известно, что руководитель управления Андрей Угольков в начале недели был задержан в рамках возбужденного уголовного дела и решением суда отправлен в СИЗО. Как сообщило СУ СКР по Пермскому краю, ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в июле-августе 2022 года и в июне 2023-го господин Угольков получил через посредника взятку двумя частями в общем размере 15 млн руб. В момент получения второй части денежных средств посредник и взяткодатель были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Дело в отношении посредника было выделено в отдельное производство. По одной из версий, посредник привез деньги Андрею Уголькову в загородный дом.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», деньги господину Уголькову предназначались за подписание актов выполненных работ от сотрудников ООО «СПК-Групп». Компания была зарегистрирована в 2013 году и занимается производством строительно-монтажных работ. Директором и бенефициаром ООО является Павел Ковыев. По данным СПАРК, в прошлом году выручка общества составила 294,7 млн руб., чистая прибыль — 21,2 млн руб. В мае прошлого года ООО «СПК-Групп» выиграло крупный контракт по устройству стационарного освещения Восточного обхода Перми. Стоимость контракта составила более 408,7 млн руб. Окончание работ запланировано на 31 января 2024 года.

Стоит отметить, что ранее «СПК-Групп» не получала таких крупных лотов. В 2021 году ООО заключило шесть государственных контрактов на общую 81,679 млн руб., в этом — один контракт на 31,084 млн руб. В то же время источники «Ъ-Прикамье» говорят, что при передаче средств посреднику руководитель «СПК-Групп» действовал под контролем оперативников ФСБ. Источники «Ъ-Прикамье» подозревают, что о первом эпизоде передачи денежных средств он мог добровольно сообщить силовикам, поэтому к уголовной ответственности привлечен не будет.

В пресс-службе краевого минтранса пояснили, что следственным органам оказывается полное содействие в установлении обстоятельств произошедшего. В министерстве также добавили, что КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» работает в штатном режиме.

Версии источников относительно предъявленного Андрею Уголькову обвинения разнятся. По данным одних, вины он не признает и называет случившееся провокацией, но посредник дал против него показания. Другие, в свою очередь, утверждают, что господин Угольков сотрудничает со следствием.

Дмитрий Астахов

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