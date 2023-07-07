«Щелково Агрохим» построит в Адыгее селекционный центр подсолнечника

Компания «Щелково Агрохим» планирует строительство центра по гибридизации подсолнечника в Адыгее, сообщает «РБК» со ссылкой на генерального директора компании Салиса Каракотова.

«Мы приобрели земельные площади, у нас есть хозяйства, в которых мы можем это делать. В нашем ведении находится около 5,5 тыс. га на Юге России. И мы будет инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику. Сейчас делается план-проект застройки»,— цитирует издание слова господина Каракотова.

Под первичную инфраструктуру инвестор отводит 65 га. Проектные работы будут завершены уже в текущем году. Объем инвестиций и сроки реализации проекта Салис Каракотов не сообщил.

Руководитель компании отметил, что к 2030 году участки гибридизации подсолнечника в Ставропольском крае, Краснодарском крае и Ростовской области будут увеличены с 3,6 тыс. га до 15 тыс. га.

«Мы будем инвестировать в производство семян подсолнечника, сои и озимой пшеницы на этих площадях»,— сказал Салис Каракотов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Щелково Агрохим» зарегистрировано в 1999 году в Московской области. Компания специализируется на производстве пестицидов и агрохимических продуктов. Владельцами предприятия являются не указанные граждане России. Генеральный директор — Салис Каракотов. В 2022 году выручка компании составила 38,1 млрд руб., а чистая прибыль — 7 млрд руб.

Анастасия Назарова