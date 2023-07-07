Замначальника цеха Казанского порохового завода подозревают в получении взятки

Замглавы одного из цехов Казанского порохового завода подозревается в получении взятки. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ФСБ, в прошлом году гендиректор компании, занимающейся техобслуживанием и ремонтом транспорта и спецтехники Казанского порохового завода, предоставила подозреваемому по договоренности поддельные документы и счета на оплату якобы выполненных работ на 2,8 млн руб. При этом сам он знал, что работы фактически не выполнялись, но при этом подписал акты сдачи-приемки и заказ-наряды, а также попросил гендиректора компании отремонтировать личные автомобили его и близких родственников за счет средств фирмы, уточнили в ведомстве.

Также следствие возбудило уголовное дело против гендиректора фирмы по ремонту машин.

"Ъ-Казань"