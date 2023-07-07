В Югре объявили штормовое предупреждение из-за гроз и порывов ветра до 23 м/с

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) ночью 8 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и порывы ветра до 23 м/с. Об этом сообщили в Telegram-канале окружного МЧС.

Как сообщили в МЧС, неблагоприятная погода ожидается в некоторых населенных пунктах Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов.

По данным Гидрометцентра, ночью 8 июля в ХМАО-Югре средняя температура воздуха составит +15 градусов, а днем — +22 градуса. 9 июля на территории округа ночью температура воздуха снизится до +12 градусов, а днем прогреется до +25 градусов.

Полина Хабарова

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