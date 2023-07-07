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В Челябинске и шести городах региона ожидается смог до вечера 10 июля

В семи городах Челябинской области объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Режим НМУ первой степени будет действовать с 22 часов 7 июля до 19 часов 10 июля, сообщает гидрометцентр региона.

Смог ожидается в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Сатке, Аше, Карабаше и Коркино. В министерстве экологии региона заверяют, что промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на воздух и приостановить часть производственных процессов.

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