Жительницу Ижевска будут судить за мошенничество при продаже жилья для детей-сирот

В столице Удмуртии перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, которую обвиняют в мошенничество при продаже квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, женщина оказывала риэлтерские услуги и участвовала в электронных аукционах, размещенных в рамках государственных закупок жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья.

Женщина искусственно завысила площадь больше 15 помещений и предоставила недостоверные сведения на электронные аукционы. Таким образом она завладела более 1,1 млн руб. бюджетных средств.

В рамках расследования осмотрены квартиры и установлена их реальная площадь, а также допрошены собственники квартир, главы и сотрудники администраций муниципальных образований. Женщина частично возместила причиненный бюджету ущерб.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы и до 1 млн руб. штрафа.