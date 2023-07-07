Трех челябинцев будут судить за незаконную легализацию 46 иностранцев

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех сотрудников организации, обвиняемых в организации незаконной миграции. Им вменяют в вину неправомерную помощь 46 иностранным гражданам. Материалы дела (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) направлены на рассмотрение в Калининский районный суд Челябинска, сообщают в ГУ МВД региона.

В числе фигурантов 41-летний уроженец Таджикистана и трое челябинцев — 48-летний горожанин и местные жительницы 52 и 45 лет. По версии следствия, в целях конспирации они официально оказывали миграционные услуги в составе общества с ограниченной ответственностью. При этом они занимались незаконной легализацией уроженцев Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Они оформляли иностранцам заведомо подложные трудовые договоры и фиктивно ставили их на миграционный учет. Это позволяло им получать вид на жительство и гражданство РФ. За свои услуги участники группы получали вознаграждение.

В ходе расследования полицейские провели 36 обысков в местах проживания фигурантов и 70 компьютерных судебных экспертиз, допросили более 100 свидетелей.

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