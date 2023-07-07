Осквернивший Коран гражданин Египта арестован

В пятницу Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о заключении под стражу гражданина Египта, который 1 июля в Ульяновске, находясь на пешеходном мосту через реку Свиягу, совершил осквернение Корана — облил его алкогольным напитком и выбросил священную книгу в реку. При этом, как сообщает региональное следственное управление СУ СКР, он фиксировал свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовал в публичном доступе в сети «Интернет» (на ресурсе YouTube). Накануне, в четверг, при взаимодействии следственных органов, УМВД и УФСБ, иностранный гражданин был установлен и задержан.

Как пояснил «Ъ-Волга» старший помощник руководителя СУ СКР Евгений Словцов, в пятницу задержанному иностранному гражданину было предъявлено обвинение в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст.148 УК РФ, до одного года лишения свободы) и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти или вражды (ч.1 ст.213 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Свою вину задержанный гражданин Египта не признает, заявляя, что «не считает свои действия преступлением».

По информации источников «Ъ-Волга», близких к следственным органам, задержанный — 28-летний гражданин Египта Саид Абу Мустафа. Следствию он пояснил, что приехал в Ульяновск из Египта еще в 2018 году в связи с гонениями на его родине из-за критики ислама. В Ульяновске жил на съемных квартирах, последняя — на ул. Аблукова, в Засвияжском районе. Зарабатывал на жизнь работой на стройках, хотя русского языка не знает (допрашивать его приходилось через переводчика), кроме того, дополнительный доход приносила монетизация YouTube. Он также сообщил следователям, что якобы исповедует христианство, является протестантом, и его действия — «это протест против Ислама».

В СУ СКР «Ъ-Волга» также пояснили, что «данный гражданин иностранного государства сейчас выдворяться из страны не будет, следствие будет доведено до конца, и дело затем будет передано в суд». Пока срок ареста составил 2 месяца.

Сергей Титов, Ульяновск