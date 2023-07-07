Демографы прогнозируют убыль населения в Ростовской области в ближайшие 15 лет

В течение ближайших 15 лет в Ростовской области сформируется новая «демографическая яма» из-за убыли населения. К такому выводу пришли демографы, изучавшие ситуацию в рамках подготовки региональной программы «Повышение рождаемости на 2023 – 2025 годы». Документ размещен на сайте правительства Ростовской области.

Сегодня на территории Ростовской области проживает 4,1 млн человек, с 2016 года население сократилось на 82,2 тыс. человек. Численно женщин в регионе проживает больше, чем мужчин. К началу 2022 года менее половины населения области составили мужчины – 46,6% (1 934 674 человека), женщины – 53,4% (2 219 089 человек).

В регионе наблюдается регрессивный тип возрастной структуры населения, проявляющийся в суженном типе воспроизводства. В Ростовской области высока доля людей старших поколений и низкая доля детей. Так, к категории молодого населения относятся 707,6 тыс. жителей региона, 2,4 млн человек — в трудоспособном возрасте, и более 1 млн дончан уже старше трудоспособного возраста. В программе отмечается, что в течение 15 лет количество населения репродуктивного возраста будет снижаться.

«Через 15 лет сформируется новая «демографическая яма», когда в каждый следующий год численность репродуктивных возрастов будет резко снижаться»,— сообщается в документе.

К причинам снижения рождаемости демографы отнесли экономическую ситуацию, изменение нравственных установок по отношению к институту семьи, большое количество разводов (в 2022 году на 29,5 тыс. браков приходилось 20,1 тыс. разводов), высокую занятость женщин в общественном производстве, а также миграционный отток населения.

Анастасия Назарова