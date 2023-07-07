В Приангарье спасли мужчину, плывшего по горной реке внутри автомобиля

Сотрудники МЧС России по Иркутской области спасли мужчину, которого обнаружили внутри автомобиля, плывшего по горной реке Слюдянка. Как сообщила пресс-служба ведомства, владелец транспортного средства был замечен благодаря стечению обстоятельств.

«Оказывали помощь волонтерам, расчищавшим береговую полосу. В какой-то момент увидели, что по течению плывет легковой автомобиль, в котором находится человек. После того как машина уткнулась в камни и остановилась, водителя удалось переправить на берег с помощью спасательных веревок. Течение было настолько сильное, что водителя отговорили самостоятельно выбираться из машины»,— уточняется в сообщении.

Отмечается, что автомобиль снесло течением при попытке водителя переправиться через реку. В Слюдянском районе Иркутской области наблюдается сложная паводковая ситуация, вызванная обильными осадками.

Влад Никифоров, Иркутск