Количество проверок бизнеса в Татарстане снизилось в 1,4 раза

В Татарстане в первом полугодии этого года количество проверок предпринимателей составило 1,4 тыс., что в 1,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минэкономики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, мораторий на проверки в Татарстане ввели весной 2022 года на фоне спецоперации на Украине. В этом году его действие продлили до 2030 года. При этом внеплановые проверки сохраняются. Однако проводить их могут лишь на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

"Ъ-Казань"