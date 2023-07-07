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Общежитие нижегородского училища олимпийского резерва отремонтируют за 80 млн рублей

ООО «Лига» стало победителем конкурса на ремонт общежития нижегородского областного училища олимпийского резерва на улице Ванеева, 110Б. Контракт заключат по цене 80,1 млн руб. (-2,5% от начальной), сообщается на портале госзакупок.

Схему разработало конструкторское бюро «Проект Строй». «Лига» должна до конца августа заменить напольные покрытия и покрасить потолки в общежитии, поклеить обои, поменять окна и двери, отремонтировать системы отопления, водо- и электроснабжения и выполнить облицовку фасада.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лига» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в марте 1995 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является строительство жилых и нежилых зданий. Директор и владелец — Вячеслав Ганин. По итогам 2022 года выручка составила 100,4 млн руб. (упала почти вдвое к 2021 году), чистая прибыль — 1,5 млн руб. (-28,6%).

Елена Ковалева

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