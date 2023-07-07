Большая винная экспедиция Simple Wine News

Издательство Simple Wine News, входящее в группу компаний Simple, в партнерстве с исследовательской компанией Ratingtelling, разработавшей инновационное цифровое решение для оценки вина Wineincognito, только что анонсировало комплексный проект по изучению истории и культуры винодельческих регионов России. С начала июля до конца сентября команда экспертов посетит 1800 отечественных винных хозяйств и продегустирует 3000 вин российских производителей.

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Главные цели экспедиции — раскрыть потенциал местного виноделия и составить рейтинг Top-100 российских вин по версии Simple Wine News. Ход экспедиции будет освещаться на сайте издательства, в соцсетях участников и партнеров проекта. В 2024 году планируется выпустить своеобразную энциклопедию российского виноделия.

Елизавета Федутинова