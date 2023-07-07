Перекресток улицы Щорса и переулка Северный в Ижевске перекроют с 10 июля

В столице Удмуртии с 9:00 10 июля перекроют движение транспорта по переулку Северному и на улице Щорса. Действовать ограничение будет до 23:00 16 июля, сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс». Данная мера связана с плановой реконструкцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс» Фото: пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс»

Так, на перекрестке переулка Северного и Щорса движение будет закрыто во всех направлениях, а также улицу Щорса перекроют на отрезке между переулком Северным и улицей Майской.

Водителей просят выбирать пути объезда. Для безопасности движения на ремонтных объектах организуют временную схему расстановки дорожных знаков, а также установят ограждения и предупреждающие знаки.