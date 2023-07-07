Альфа-банк в первом полугодии выдал почти 34 тыс. гарантий на сумму около 97 млрд руб. Это более чем в два раза превышает результат первого полугодия 2022 года. Портфель гарантий Альфа-банка составил более 125 млрд руб. Выдача экспресс-гарантий по-прежнему остается одним из самых динамично растущих сегментов бизнеса. Как отметил представитель Альфа-банка Александр Попов, во втором квартале был расширен лимит для получения гарантий по экспресс-процедуре до 150 млн руб. на одну сделку и до 300 млн руб. — совокупный лимит на клиента. Это позволило поддержать еще большее количество клиентов.

Twitter не исключает обращения в суд из-за запуска своего конкурента, социальной сети Threads(принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta). Корпорацию обвиняют в переманивании сотрудников и использование чужой интеллектуальной собственности, пишет портал Semafor.

Компания OceanGate приостанавливает свою деятельность после гибели батискафа «Титан». Обломки пропавшего в июне аппарата ранее обнаружила Береговая охрана США. Участники глубоководной экспедиции признаны погибшими.