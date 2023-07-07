В Краснодаре тушат крупный пожар в чайхане

В Краснодаре в чайхане «Анор-Анор» на улице Путейская произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 14:11. Через 11 минут на место прибыло первое пожарное подразделение и установило, что произошло возгорание кровли на площади 150 кв. м. В 14:53 пожар локализовали на площади 200 кв. м.

Всего к ликвидации возгорания привлекается 68 человек и 24 единицы техники. В МЧС сообщили, что эвакуация не проводилась.

Татьяна Ручкина

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