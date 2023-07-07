Суд временно закрыл бар BarNaLey в Воронеже из-за опасности массовых отравлений

Коминтерновский райсуд Воронежа 6 июля на 90 суток закрыл бар BarNaLey на улице Генерала Лизюкова, 2. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Это максимальное наказание по статье о «нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» (ст. 6.6 КоАП РФ).

В ведомстве «Ъ-Черноземье» рассказали, что в 20-х числах июня один человек заразился в заведении инфекционным заболеванием. В связи с этим управление провело санитарно-эпидемиологическое расследование и выявило ряд нарушений в работе заведения: на предприятии «не обеспечивается поточность технологических процессов, работа с сырьем осуществляется без цеха, пищевая продукция вне предприятия реализуется без документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям, вакцинация сотрудников проводится несвоевременно, нарушены требования к дезинфекционному режиму, правилам уборки помещений и личной гигиены сотрудников».

Сотрудники Роспотребнадзора посчитали, что это «может привести к распространению инфекционных заболеваний и массовых отравлений среди населения».

В иске как управляющий баром фигурирует индивидуальный предприниматель Сергей Черемухин. По данным «СПАРК-Интерфакс», он занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Господин Черемухин также выступает бенефициаром и генеральным директором ООО «Аврора» с тем же видом деятельности. Общество зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 16,1 млн руб., убыток — 3,097 млн руб.

О новых возможных проектах на ресторанном рынке Воронежа читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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