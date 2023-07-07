В Самарской и Ульяновской областях цыганские семьи покупали украденных детей

В Самарской, Ульяновской и Свердловской областях цыганские семьи покупали украденных детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным ведомства, было совершено похищение 10-месячного ребенка у жительницы поселка Углеродский Красносулинского района Ростовской области и двух мальчиков трех и семи лет у женщины из поселка Тополевый этого же района. Расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Шахты и жителя Воронежской области завершено. Злоумышленники представлялись сотрудникам органов опеки.

Уголовное дело в отношении похитителей детей направлено в суд.

Андрей Сазонов