На ремонт улицы на северо-западе Челябинска выделили 60,8 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на выполнение капитального ремонта улицы Игнатия Вандышева на участке от улицы Двинской до Братьев Кашириных. Начальная цена контракта составляет 60,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Заявки от участников принимают до 14 июля.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет заменить дорожное покрытие, бортовые камни и ограждения, установить искусственные неровности, светофоры, дождевую канализацию и освещение. Вдоль тротуара планируется разместить скамейки и урны, обустроить газоны, посадить деревья и кустарники. Завершить работы предстоит до 20 августа 2024 года.

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