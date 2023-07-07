Все квартиры пострадавшего от пожара казанского дома готовы к заселению

Все квартиры дома №8/2 на улице Чехова в Казани, который пострадал в результате пожара, готовы к возвращению жителей. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, пожар произошел 14 июня. Возгорание от одной из квартир на пятом этаже распространилось по всей кровле дома, после чего возник риск перехода пламени ниже по этажам. Всех жильцов выселили из-за опасности последствий ЧП.

В настоящее время внешние работы полностью закончены, а внутренние планируют завершить до конца июля. В большинство квартир жильцы уже вернулись.

"Ъ-Казань"