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На Кубани несовершеннолетний обманывал граждан под предлогом сделок с криптовалютой

Красноармейский районный суд Краснодарского края приговорил 18-летноего подсудимого к исправительным работам на 10 месяцев за совершение серии мошенничеств, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Молодой человек получал от граждан деньги, обещая удвоить сумму вклада за 10 дней якобы за счет операций с криптовалютой, после чего переставал выходить на связь.

На сайте суда фамилия подсудимого не указана, так как на момент совершения преступления в 2022 году он был несовершеннолетним. Всего в деле насчитывается шесть эпизодов мошенничества на небольшие суммы. По данным объединенной пресс-службы судов края, молодой человек создал в социальной сети страницу о возможности быстрых заработков заработка путем инвестирования в криптовалюту. На странице было большое количество комментариев, которые, как выяснило следствия, были фальшивыми. Граждане, введенные в заблуждение сообщениями на странице, обращались к молодому человеку, он обещал удвоение вклада в течение 10 дней. После того, как средства поступали на счет, злоумышленник переставал отвечать.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и вернул похищенные средства. Потерпевшие заявили, что претензий к молодому человеку на имеют и просили суд не наказывать его строго.

Анна Перова, Краснодар

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