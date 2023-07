Международная ассоциация IAHD: цели и проекты

Международная ассоциация заслуженных разработчиков ПО (The International Association of Honored Developers) соединяет в себе специалистов IT индустрии и помогает им раскрыть свой потенциал.



IAHD появилась в 2019 году из небольшого сообщества друзей, которые хотели объединиться с другими профессионалами. Ее главная цель состоит в привлечении экспертов и специалистов в IT и развитии и сообщества в целом. Сегодня организация стремится собрать большое количество единомышленников, которые будут работать над инновационными продуктами, направленными на улучшение сферы.

Участники ассоциации уже участвовали в нескольких ярких и значимых проектах, например, Bolide, Dalet и AliExpress CIS. Они работают над существующими open-source решениями и инструментами, например, над фреймворком Laravel, тем самым привнося большой вклад в сферу IT.

У сообщества The International Association of Honored Developers есть конкуренты на международном рынке, например, ассоциации IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров электротехники и электроники) и SEA (Software Engineering Association, Ассоциация программной инженерии). Однако IAHD сильно отличается от них своим подходом: во-первых, IEEE и SEA заточены на академический вклад и уделяют большое внимание наличию ученых степеней у будущих участников, а во вторых, к сожалению, не лишены бюрократии. В случае с IAHD все иначе — ассоциация более открыта и имеет молодой коллектив специалистов до 35 лет, в то время как у конкурентов большее количество участников — это уже профессоры.

Поэтому стать частью IAHD намного проще: нужно закрыть сразу несколько важных критериев: показать выдающиеся достижения в сфере и свой вклад в индустрию, обладать достаточным количеством опыта и талантом. Далее нужно заполнить заявку, и эксперты примут решение относительно вступления в ассоциацию на основе ваших достижений и опыта. Кроме того, ассоциация требует хотя бы одно рекомендательное письмо от уже существующих участников.

На сегодняшний день The International Association of Honored Developers работает над инструментами для разработки, планирует собрать большое сообщество профессионалов, а также начать работу над личными проектами и стартапами. Ассоциация развивается на международном рынке и представляет себя в разных мировых сообществах, например, в Силиконовой долине в США и в Astana Hub в Казахстане. Более того, организация стремимся помогать людям, которые только входят в сферу, и планирует создать для этого интеграции с крупными мировыми университетами.