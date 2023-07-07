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обновлено 15:05

Охранник пермского ЧОПа, избивший дрессировщика столичного цирка, объявлен в розыск

ГУ МВД по Пермскому краю объявило в розыск подозреваемого в избиении дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина. Как сообщает портал 59.ru, это сотрудник пермского частного охранного предприятия 20-летний Самандар Исмаиилов. По данным портала, в декабре 2021 года Исмаиилову присвоили звание кандидата в мастера спорта по самбо.

Фото: телеграм-канал Эдгарда Запашного

Фото: телеграм-канал Эдгарда Запашного

Как написал в своем телеграм-канале директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, задержаны еще несколько человек из ЧОПа, они дают показания, а разыскиваемый охранник, предположительно, выехал за пределы России. Господин Запашный опубликовал фото подозреваемого.

Как сообщалось ранее, у господина Корчагина, который должен был выступить в пермском цирке, произошел конфликт с сотрудниками ЧОП. В результате дрессировщик оказался в больнице с травмой головы, его состояние оценивается как тяжелое. ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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