Охранник пермского ЧОПа, избивший дрессировщика столичного цирка, объявлен в розыск

ГУ МВД по Пермскому краю объявило в розыск подозреваемого в избиении дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина. Как сообщает портал 59.ru, это сотрудник пермского частного охранного предприятия 20-летний Самандар Исмаиилов. По данным портала, в декабре 2021 года Исмаиилову присвоили звание кандидата в мастера спорта по самбо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Эдгарда Запашного Фото: телеграм-канал Эдгарда Запашного

Как написал в своем телеграм-канале директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, задержаны еще несколько человек из ЧОПа, они дают показания, а разыскиваемый охранник, предположительно, выехал за пределы России. Господин Запашный опубликовал фото подозреваемого.

Как сообщалось ранее, у господина Корчагина, который должен был выступить в пермском цирке, произошел конфликт с сотрудниками ЧОП. В результате дрессировщик оказался в больнице с травмой головы, его состояние оценивается как тяжелое. ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.