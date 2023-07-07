В футбольном клубе «Челябинск» назначен новый главный тренер

Главным тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виталий Панов. Ранее он работал в клубе Первой лиги «Акрон» (Тольятти), сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Контракт с Виталием Пановым рассчитан на два сезона – до 2025 года. В качестве тренера он работал в клубах «Камаз», «Крылья Советов», ярославском «Шиннике» и астраханском «Волгаре».

Новый сезон «Челябинск» открывает 16 июля домашним матчем с командой «Амкар-Пермь». Южноуральский футбольный клуб сейчас входит во Вторую лигу. Руководство Челябинской области поставило перед командой задачу выйти на новый уровень как в спортивном, так и в организационном плане.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте