Структура «УДС-групп» приобрела у «Ямала» лицензию на Малоянгтинский участок углеводородов

Компания «Георесурс М» (контролируется «УДС-Групп» экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина) получило лицензию для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на Малоянгтинский участок углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Срок действия лицензии истекает 3 апреля 2025 года. Информация об этом размещена в госреестре участков недр и лицензий. Ранее лицензия на Малоянгтинский участок принадлежала АО «Ямал».

Напомним, ранее АО «НовоХим» получило поисковые лицензии на Южно-Юрибейский, Южно-Байдарацкий, Юрибейский и участки недр в Ямало-Ненецком автономном округе. Лицензии действуют до конца июля 2029 года. Компания владеет шестью лицензиями на территории Ямала.

Диана Сунагатуллина

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