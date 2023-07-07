Тайваньские эксперты не верят, что Китай может потопить американскую авианосную группировку

Военные эксперты на Тайване отвергли заявления китайцев о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с легкостью может уничтожить самую передовую авианосную группировку ВМС США, как невозможные. Об этом со ссылкой сразу на нескольких экспертов, включая главу тайваньской разведки Цай Минъеня, сообщает Financial Times (FT).

В мае Северный университет Китая, расположенный в городе Тайюань, опубликовал результаты своего компьютерного моделирования ракетного удара по авианосной группе с использованием сверхзвуковых антикорабельных ракет. Как следовало из сообщения университета, который активно сотрудничает с НОАК, 24 ракет «Дунфэн-20» и «Дунфэн-26» было достаточно, чтобы уничтожить авианосец «Джеральд Форд», крейсер «Сан-Хасинто» и почти все остальные корабли группировки. Из 6 кораблей, говорили они, потоплено 5,6.

Однако теперь, когда схожие исследования провели и тайваньские ученые, на острове говорят, что результаты «компьютерных игр» в Тайюане всего лишь пропаганда, цель которой — оказать давление и вызвать панику на острове.

Линь Чуанькай, эксперт Института исследований в области национальной обороны и безопасности при Министерстве обороны Тайваня, заявил, что когда его организация повторила опыт Северного университета, результаты были совершенно иные. Было потоплено 2,2 корабля группировки, причем сам авианосец пострадал незначительно. «Они получили результат, что могут фактически уничтожить всю группировку. Нам очень интересно, почему наши результаты так резко отличаются»,— цитирует его FT.

Как следует из исследований тайваньских экспертов, китайские результаты нападения на авианосную группу можно получить лишь в случае, если предположить, что группировка стоит на месте, уровень подавления ракет системами ПРО кораблей занизить до минимума, а систему выпуска приманок, уводящих боеголовки от заданной реальной цели, вовсе отключить. «Только если симуляцию проводить в соответствии с самыми экстремальными параметрами, она покажет результаты, о которых сообщили в китайском исследовании»,— заметил господин Линь, добавив, что это показывает: представленные китайцами результаты крайне сомнительны.

Андрей Келекеев