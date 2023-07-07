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Правительство Башкирии планирует субсидировать Уфимский хоспис

Проект постановления, утверждающий порядок субсидирования автономной некоммерческой организации «Уфимский хоспис», опубликован на сайте регионального минздрава. Предыдущее постановление признано утратившим силу.

В документе говорится, что субсидия из республиканского бюджета предоставляется на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью медицинской организации. Главным получателем и распорядителем средств определен республиканский минздрав.

Финансирование будет предоставляться в пределах утвержденных лимитов на соответствующий период планирования. Хоспису будут компенсироваться расходы на оплату труда, коммунальных услуг и связи, налогов, сборов и государственных пошлин, на аренду помещений и земельных участков, затраты на услуги в области информационных технологий и сопровождение сайта, командировочные расходы. Также из бюджета будут финансироваться приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, продуктов и питательных смесей, транспортные и охранные услуги и иные расходы.

Для получения субсидии организация должна предоставить в минздрав заявление, указав необходимый объем денежных средств со сметой расходов и их обоснованием. Отмечается, что объем средств, направляемых республикой на оплату труда работников хосписа, будет рассчитываться исходя из размера средней заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения.

Уфимский хоспис открылся в Уфе 3 июля, он рассчитан на 40 взрослых и 20 детских мест. Для родителей и родственников пациентов предусмотрены гостевые комнаты. На территории учреждения создадут зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку. Объект стоимостью свыше 1 млрд руб. возводился на деньги благотворителей и должен был открыться в конце 2022 года.

Наталья Балыкова

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