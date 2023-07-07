C полицией на ножах

Два сотрудника полиции получили ранения в результате нападения на отдел МВД в городе Киселевске Кемеровской области. В шесть утра вооруженный ножами мужчина попытался ворваться в полицейский участок, но дежурный заблокировал вход. Пырнув двух оперативников, которые бросились его скручивать, нападавший скрылся. Позже злоумышленника удалось задержать. За посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов ему грозит тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание мужчины, ранившего двух полицейских

Фото: СУ СКР по Кемеровской области Задержание мужчины, ранившего двух полицейских

Фото: СУ СКР по Кемеровской области

По факту вооруженного нападения на отдел полиции в Кузбассе возбуждено дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Инцидент произошел сегодня утром в отделе полиции «Красный камень» на улице Мира в шахтерском городе Киселевске. По информации пресс-службы регионального главка МВД России, в 06:10 местного времени полицейскому участку подошел мужчина, вооруженный двумя ножами. Пока посетитель стучал в дверь, дежурный заблокировал вход, вызвал подкрепление.

На место приехали сотрудники уголовного розыска, инспекторы ГИБДД, бойцы Росгвардии. Подчиниться требованиям правоохранителей бросить ножи и сдаться мужчина отказался.

Попытавшихся его скрутить силовиков он растолкал, двух из них он ударил ножом в плечо, после чего в два прыжка преодолел лестницу и скрылся.

На кадрах видеозаписи, сделанной очевидцем, видно, как силовики преследуют нападавшего, за кадром слышны команды «стреляй по ногам!» и звуки выстрелов.

Двум раненым стражам порядка оказали помощь. Жизни и здоровью полицейских ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Через несколько часов подозреваемого по ориентировке задержали сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, он прятался в лесополосе.

Сопротивления при задержании на этот раз он не оказал.

По данным Telegram-канала Baza, задержанным оказался 32-летний житель Киселевска Артем Булатов, который ранее привлекался к ответственности за наркотики. Его доставили в следственный отдел, где сейчас с ним работают правоохранители. Следствие считает, что мужчина пришел в отдел полиции в состоянии опьянения.

Управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по ней задержанному грозит срок от 12 лет вплоть до пожизненного лишения свободы. «В настоящее время также допрашиваются очевидцы произошедших событий, будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших»,— сказали в следственном ведомстве.

Константин Воронов, Новосибирск