Под Ярославлем прошел ураган

В Ярославской области в районе села Туношна и поселка Коргиш прошел ураган, повалены деревья. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» с места событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ураган под Ярославлем

Фото: Ъ-Ярославль Ураган под Ярославлем

Фото: Ъ-Ярославль

Шквалистый ветер прошел по территории Ярославского района, больше всего повреждений в районе поселка Коргиш. Поваленные ели частично перегородили трассу «Ярославль — Кострома». Как сообщают очевидцы, из-за сильного ветра машины не могли продолжать движение и были вынуждены парковаться у обочины. В кювете оказалась инкассаторская машина.

Сейчас ветер стих, движение по трассе «Ярославль-Кострома» затруднено. В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили «Ъ-Ярославль», что не имеют сообщений о происшествиях, связанных с ураганным ветром.

Андрей Иванов