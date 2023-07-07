В Казани после закрытия перехода у парка Горького установят светофор

После закрытия подземного перехода у казанского парка Горького установят временный светофор на улице Ершова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, ранее стало известно, что подземный переход у парка Горького закрыли в связи со строительными работами по благоустройству входной группы объекта.

В итоге казанцам предложили два варианта перехода улицы Ершова возле парка Горького. Это перекресток с улицей Зинина и перекресток с улицей Горького. Однако оба перехода находятся на значительном расстоянии от остановки. В итоге местные жители выразили недовольство в связи с этим. Поэтому по решению мэра города Ильсура Метшина будет установлен временный светофор. В ближайшие дни рабочие начнут монтировать оборудование, а со вторника светофор уже начнет работу.

"Ъ-Казань"