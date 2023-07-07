Экс-сотрудницу «Енисейской Сибири» приговорили к шести годам колонии по делу о хищениях

Бывшую сотрудницу АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» приговорили к шести годам исправительной колонии по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ст. 159 (мошенничество). Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Основанием для возбуждения дело послужили материалы регионального УФСБ. По данным следствия, фигурантка дела занимала должность руководителя отдела в «Корпорация развития Енисейской Сибири» и курировала вопросы безопасность массовых и спортивных мероприятий. По версии следствия, с целью получения дополнительного заработка она в 2022 году способствовала заключению нескольких контрактов между корпорацией и знакомым – заместителем директора ЧОП.

ЧОП, говорится в деле, стал победителем нескольких торгов на оказание услуги по охране правопорядка на Кубке мира FIS по сноуборду, этапе подготовки команд по фигурному катанию на коньках и сноуборду, Красноярском экономическом форуме и 22-х молодежных Дельфийских играх. Общая сумма финансирования составила 5,3 млн руб. В благодарность за это замдиректора охранной компании заплатил обвиняемой 250 тыс. руб.

Также в актах выполненных работ на молодежных Дельфийских играх количество отработанных охранниками часов было завышено. Таким образом, охранная фирма получила из бюджета дополнительно к контракту еще 600 тыс. руб. Деньги сообщники поделили, сообщила краевая прокуратура.

Вину подсудимая признала частично.

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Лолита Белова