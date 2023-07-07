С 8 июля электрички тольяттинского направления останавливаются на платформе «Волжская жемчужина»

С 8 июля текущего года электрички тольяттинского направления останавливаются на платформе «Волжская жемчужина». Она находится недалеко от Федоровских лугов, откуда открываются уникальные виды на Жигулевские горы и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Площадка для фотографирования была создана ОАО «РЖД» в преддверии юбилейного 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. За дни проведения музыкального мероприятия платформу «Волжская жемчужина» посетили более 1000 туристов.

С территории остановочного пункта разработали несколько экологических троп для любителей волжских красот.

Андрей Сазонов