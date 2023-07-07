УФАС по Башкирии приостановило аукцион на поставку ковровых дорожек в здание Курултая

Управление ФАС по Башкирии приостановило определение поставщика пяти ковровых дорожек в здание Курултая Башкирии на улице Валиди, 40, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Согласно итоговому протоколу от 4 июля, на аукцион были поданы три заявки, но только одну из них признали соответствующей. Победителем стало московское ООО «Атлант», предложившее исполнить контракт за начальную цену — 2,9 млн руб. Два других участника, чьи заявки отклонили, в протоколе не указаны.

По условиям торгов, ковры необходимо было поставить до 15 декабря в течение 20 дней с момента поступления заявки.

Жалобу в УФАС подал Сергей Барышников, руководитель ликвидированного в 2022 году ООО «Торгград» (Подольск), специализировавшегося на оптовой торговле мебелью, коврами и осветительным оборудованием. Заявитель отмечает, что в настоящее время тафтинговые ковровые изделия машинного способа производства на джутовой основе с техническими характеристиками согласно техзаданию заказчика в странах ЕЭС, включая Россию, производит только фабрика «Нева тафт» (Санкт-Петербург). Однако в реестре промышленной продукции, произведенной на территории России, этой компании нет, а числятся три производителя: АО «Меринос ковры и ковровые изделия», индивидуальный предприниматель Григорий Скворцов и ООО «Ковротекс-М». При этом «Меринос ковры и ковровые изделия» производит тканые ковровые изделия с синтетическим ворсом машинным способом, Григорий Скворцов занимается производством ковров ручным способом, а «Ковротекс-М» изготовляет ковры с синтетическим и полушерстяным ворсом машинным способом.

«Таким образом, не существует вариантов признания заявок участников аукциона, которые бы соответствовали требованиям Российского законодательства»,— отмечает заявитель. Он просит отменить итоговый протокол и отклонить заявки участников, предоставивших недостоверную информацию. Рассмотрение жалобы назначено на 10 июля.

Майя Иванова

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