Террасы встраиваются в сегменты

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, кого больше всего интересует подобный формат жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Квартиры с террасами сегодня можно подобрать в новых домах различных ценовых категорий — от комфорт-класса до де-люкс. Всего в экспозиции насчитывается более 500 таких вариантов почти в 70 проектах застройки. И не только в исторической части города — в Центральном округе находится лишь пятая часть экспозиции. По 10% квартир с террасами на северо-западе и западе. Несколько вариантов есть и в Новомосковском административном округе. Из 506 таких лотов 140 сконцентрировано в жилых комплексах бизнес-класса. Треть из них заявлены в реализацию в корпусах на западе города, посчитали аналитики компании «Метриум».

Что касается планировочных решений, то в продуктовой линейке квартир с террасами в домах бизнес-класса преобладают четырехкомнатные форматы, на них пришлась половина всех предложений. Каждая третья квартира с террасой трехкомнатная. Оставшийся объем — это варианты с меньшим количеством спален.

Видовые квартиры с приватным рекреационным пространством на открытом воздухе привлекательны как для тех, кто подбирает недвижимость для собственного проживания, так и для инвесторов, так как популярность жилья такого формата не теряет свои позиции уже не первый год, отмечают брокеры. При этом наличие террасы в среднем может добавить около 12% к стоимости квартиры.

Средневзвешенная цена квартир с террасами на высокобюджетном рынке Москвы сейчас составляет 935 тыс. руб. за метр. В бизнес-классе — около 500 тыс. руб. за «квадрат». А жилой метр в квартире в премиальном доме в среднем оценивается в 750 тыс. руб. В новостройках класса де-люкс цена достигает отметки в 2,5 млн руб.