В спортшколе Хакасии несколько детей заболели острой кишечной инфекцией

В спортивной школе «Тея», работающей в Аскизском районе Хакасии, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Ведомство приступило к расследованию причин произошедшего.

Всего зафиксировано семь случаев заболевания. В числе заболевших как воспитанники, так и тренеры. «Организовано проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительной дезинфекции помещений пищеблока, мест общего пользования»,— рассказали в управлении Роспотребнадзора о принятых мерах.

Спортивная школа «Тея» работает в статусе автономного учреждения Республики Хакасия. Там готовят спортсменов для сборных команд региона по нескольким видам спорта, от биатлона до легкой атлетики.

Валерий Лавский, Новосибирск