В Екатеринбурге 9-10 июля синоптики прогнозируют жару до 40 градусов

Днем 9 и 10 июля температура в Екатеринбурге может подняться до +40°С, предупредили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно»,— рекомендуют в МЧС.

Также ведомство обратило внимание на повышенную пожароопасность и напомнило, что в Свердловской области до сих пор действует противопожарный режим. Запрещается разжигать открытый огонь, запускать фейерверки и устраивать фаер-шоу, а также проводить строительные и производственные огневые работы, посещать лесные территории.

Анна Капустина

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