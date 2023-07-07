ВТБ в Удмуртии в первом полугодии увеличил выдачи автокредитов в 2,5 раза

За первое полугодие 2023 года ВТБ в Удмуртии предоставил жителям региона более 950 кредитов на покупку машин на сумму почти 960 млн руб. Это более чем в 2,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. В целом по России за 6 месяцев банк оформил 53,8 тыс. автокредитов на сумму более 66 млрд руб., в 2,5 раза обогнав результат первого полугодия 2022 года и на 42% — 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В июне результаты продаж автокредитов банка в республике превзошли аналогичный месяц 2022 года также в 2,5 раза — и по объему выдач, и по количеству. За месяц жители Удмуртии оформили в ВТБ более 230 автозаймов на почти 245 млн руб.

«Мы фиксируем стабилизацию на рынке автокредитования. В первом полугодии наши продажи в этом сегменте поступательно растут от месяца к месяцу. По сравнению с прошлым годом они увеличились более чем в 2,5 раза. В условиях роста стоимости новых машин продолжает расти средний размер автокредита. По итогам июня в Удмуртии он составил 1,06 млн руб., увеличившись к показателю мая на 28 тыс.»,— прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

В целом по стране клиенты ВТБ в июне заключили рекордное количество сделок на приобретение автомобилей — более 14 тыс. на сумму около 17,5 млрд руб. Это на 20% превышает результат мая. Регионами-лидерами по объему выданных ВТБ средств в июне стали Москва и область (более 3,9 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 1,5 млрд руб.), а также Республика Татарстан (более 810 млн) и Краснодарский край (свыше 750 млн).

По оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд руб., на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд руб. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май — порядка 118 млрд руб.

На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач ВТБ составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 п.п. с мая и на 21 п.п. с начала года.

Средний размер одного автокредита в целом по банку в июне составил 1,24 млн руб., увеличившись на 11 тыс. к показателю мая и примерно на 51 тыс. — января 2023 года.

С точки зрения марок наибольшей популярностью у клиентов пользуются автомобили Lada — c ними в январе-июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda — 7,6%, Hyundai — 7,1 %. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров (около 4% сделок).