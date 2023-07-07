ВТБ в Самарской области с начала года выдал более 1300 автокредитов

ВТБ в Самарской области в первом полугодии текущего года выдал свыше 1300 автокредитов на сумму более чем на 1,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Выдача автокредитов в денежном выражении выросла на 21% по сравнению с рекордным 2021 годом. Средний размер одного кредита в регионе в июне составил 1,1 млн руб., увеличившись на 29% с начала года.

Наибольшей популярностью у клиентов ВТБ в Самарской области пользовались автомобили Lada. На их долю пришлось около четверти кредитных сделок.

Андрей Сазонов