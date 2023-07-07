Экс-начальнику Пригородного ДРСУ №1 Ленобласти, бравшего взятки машинами, вынесли приговор

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему директору Ленинградского областного государственного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1» Алексею Молчанову, обвиненному во взяточничестве, а также злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он отделался условным сроком и крупным штрафом. Кроме этого, по тому же уголовному делу обвиняемым проходит замдиректора «Ленавтодора».

Как установил суд, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года Молчанов получил взятку от руководителя ООО «Контрактор» в виде автомобилей Mercedes-Benz E220, Volkswagen Tiguan, Range Rover Evoque за предоставление преимуществ компании при заключении госконтрактов. Общая сумма взятки в денежном выражении составила более 3,2 млн рублей. Также его обвинили в незаконном заключении договора на подбор персонала с ООО «1А» при наличии собственной кадровой службы, что причинило ущерб бюджету на сумму более 680 тыс. рублей.

«Уже при избрании меры пресечения Молчанов признавал вину и давал подробные показания. В суде остался верен выбранной изначально позиции, возместил 1 млн рублей ущерба. Потерпевшие пояснили суду, что им весь ущерб возмещен, претензий к Молчанову они не имеют»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 10 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет с запретом занимать определенные должности сроком на 7 лет со штрафом в 31 млн рублей.

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