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Коммерсантъ FM
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Айсберг в океане

Криотерапия как способ пережить жару

«Коммерсантъ Стиль» — о том, как использовать холод в жаркую погоду и какие средства помогут справиться с высокими температурами.

Когда на термометре выше 25 градусов, в городе становится почти невыносимо, к 30 можно уже принимать меры по спасению и охлаждению организма. Самое простое (помимо лимонада и мороженого) — это безусловно купание, контрастный душ, холодные обливания. Известно, что такие водные процедуры способствуют быстрому вбрасыванию в кровь эндорфинов, что улучшает не только настроение, но и работу мозга.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Примерно такой же эффект (только локальный) оказывает погружение лица в холодную воду или протирание кожи кубиком льда. Это объясняется быстрым сужением сосудов, что снижает приток крови к поверхности кожи и уменьшает отек, снимает раздражения и покраснения. Специалист Clarins Наталья Коноплёва считает, что помимо этих «бонусов» от применения охлаждающей косметики, «мы можем получить выраженный результат пробуждения сияния кожи (за счет активации микроциркуляции), а также ускорение регенерации клеток, а следовательно, повышение тонуса кожи и антивозрастной эффект», — считает она. Косметику ищите с содержанием мяты, розмарина, перца — такие компоненты помогут снизить накал метео-страстей. Мужчинам такой косметический холод тоже пригодится — тем, кто испытывает дискомфорт после бритья, или у кого комбинированная или жирная кожа.

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EviDenS de Beaute, крем-гель для глаз The Special Eye Treatment – подтягивает и разглаживает кожу век, уплотняет, подтягивает, освежает. В составе: ментол, витамин С, коллаген, протеин маточного молочка

EviDenS de Beaute, крем-гель для глаз The Special Eye Treatment – подтягивает и разглаживает кожу век, уплотняет, подтягивает, освежает. В составе: ментол, витамин С, коллаген, протеин маточного молочка

Mila Moursi, крио-сыворотка для лица в формате кубиков льда с витаминами и аминокислотами

Mila Moursi, крио-сыворотка для лица в формате кубиков льда с витаминами и аминокислотами

Thalgo, охлаждающий спрей для тела против жировых «купе» Фриджиминс

Thalgo, охлаждающий спрей для тела против жировых «купе» Фриджиминс

Philip Kingsley, тоник для кожи головы Flacky Itchy Scalpе против шелушения и зуда кожи головы, освежает, успокаивает, устраняет перхоть

Philip Kingsley, тоник для кожи головы Flacky Itchy Scalpе против шелушения и зуда кожи головы, освежает, успокаивает, устраняет перхоть

Clarins, криомаска для лица с эффектом лифтинга Cryo-Flash Cream Mask – подтягивает кожу, увлажняет, сужает поры. В составе: эдельвейс, конский каштан, энотера, киноа

Clarins, криомаска для лица с эффектом лифтинга Cryo-Flash Cream Mask – подтягивает кожу, увлажняет, сужает поры. В составе: эдельвейс, конский каштан, энотера, киноа

VENN, обновляющая гидрогелевая маска с коллагеном и фито-ретинолом Collagen Intensive Phyto-Retinol Renewal Mask

VENN, обновляющая гидрогелевая маска с коллагеном и фито-ретинолом Collagen Intensive Phyto-Retinol Renewal Mask

Rated Green, регенерирующий спрей для кожи головы с соком розмарина Real Mary

Rated Green, регенерирующий спрей для кожи головы с соком розмарина Real Mary

Dr Levy, охлаждающая гелевая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mas

Dr Levy, охлаждающая гелевая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mas

Vichy, уплотняющий охлаждающий ночной крем пред-менопауза Neovadiol

Vichy, уплотняющий охлаждающий ночной крем пред-менопауза Neovadiol

PHYTO, шампунь для мужчин Phytolium+, стимулирующий рост волос: подходит для ежедневного применения, обладает бодрящим охлаждающим эффектом, стимулирует рост волос

PHYTO, шампунь для мужчин Phytolium+, стимулирующий рост волос: подходит для ежедневного применения, обладает бодрящим охлаждающим эффектом, стимулирует рост волос

La Roche-Posay концентрированный аквагель для увлажнения и тонуса кожи HYALU B5 AQUAGEL SPF30

La Roche-Posay концентрированный аквагель для увлажнения и тонуса кожи HYALU B5 AQUAGEL SPF30

Comfort Zone, крио-крем для ног с охлаждающим эффектом Body Strategist

Comfort Zone, крио-крем для ног с охлаждающим эффектом Body Strategist

The Chemical Barbers, мужской гель для душа «Ледяная мята»

The Chemical Barbers, мужской гель для душа «Ледяная мята»

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EviDenS de Beaute, крем-гель для глаз The Special Eye Treatment – подтягивает и разглаживает кожу век, уплотняет, подтягивает, освежает. В составе: ментол, витамин С, коллаген, протеин маточного молочка

Mila Moursi, крио-сыворотка для лица в формате кубиков льда с витаминами и аминокислотами

Thalgo, охлаждающий спрей для тела против жировых «купе» Фриджиминс

Philip Kingsley, тоник для кожи головы Flacky Itchy Scalpе против шелушения и зуда кожи головы, освежает, успокаивает, устраняет перхоть

Clarins, криомаска для лица с эффектом лифтинга Cryo-Flash Cream Mask – подтягивает кожу, увлажняет, сужает поры. В составе: эдельвейс, конский каштан, энотера, киноа

VENN, обновляющая гидрогелевая маска с коллагеном и фито-ретинолом Collagen Intensive Phyto-Retinol Renewal Mask

Rated Green, регенерирующий спрей для кожи головы с соком розмарина Real Mary

Dr Levy, охлаждающая гелевая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mas

Vichy, уплотняющий охлаждающий ночной крем пред-менопауза Neovadiol

PHYTO, шампунь для мужчин Phytolium+, стимулирующий рост волос: подходит для ежедневного применения, обладает бодрящим охлаждающим эффектом, стимулирует рост волос

La Roche-Posay концентрированный аквагель для увлажнения и тонуса кожи HYALU B5 AQUAGEL SPF30

Comfort Zone, крио-крем для ног с охлаждающим эффектом Body Strategist

The Chemical Barbers, мужской гель для душа «Ледяная мята»

Ирина Кириенко

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