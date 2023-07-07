Айсберг в океане

«Коммерсантъ Стиль» — о том, как использовать холод в жаркую погоду и какие средства помогут справиться с высокими температурами.
Когда на термометре выше 25 градусов, в городе становится почти невыносимо, к 30 можно уже принимать меры по спасению и охлаждению организма. Самое простое (помимо лимонада и мороженого) — это безусловно купание, контрастный душ, холодные обливания. Известно, что такие водные процедуры способствуют быстрому вбрасыванию в кровь эндорфинов, что улучшает не только настроение, но и работу мозга.
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Примерно такой же эффект (только локальный) оказывает погружение лица в холодную воду или протирание кожи кубиком льда. Это объясняется быстрым сужением сосудов, что снижает приток крови к поверхности кожи и уменьшает отек, снимает раздражения и покраснения. Специалист Clarins Наталья Коноплёва считает, что помимо этих «бонусов» от применения охлаждающей косметики, «мы можем получить выраженный результат пробуждения сияния кожи (за счет активации микроциркуляции), а также ускорение регенерации клеток, а следовательно, повышение тонуса кожи и антивозрастной эффект», — считает она. Косметику ищите с содержанием мяты, розмарина, перца — такие компоненты помогут снизить накал метео-страстей. Мужчинам такой косметический холод тоже пригодится — тем, кто испытывает дискомфорт после бритья, или у кого комбинированная или жирная кожа.