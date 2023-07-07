Двое мужчин утонули в Удмуртии за день

Сегодня, 7 июля, в Удмуртии зарегистрировали два случая гибели на водоемах. Мужчины утонули в Красногорском и Каракулинском районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Оба погибших были в нетрезвом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В первом случае, произошедшем на пруду в деревне Прохорово, жертвой стал мужчина 1964 года рождения. Другой мужчина 1988 года рождения погиб на пруду в селе Черново. Оба тела извлекли водолазные группы.

По предварительным данным, всего с начала года в регионе утонуло 15 человек, трое из них были несовершеннолетними. Основной причиной трагедий стал алкоголь.