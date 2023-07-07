В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение 8 и 9 июля

В течение 8 и 9 июля на территории Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

По данным метеорологов, возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с. Высота волн в Таганрогском заливе Азовского моря в открытой части моря — 0,7-2,2 м. Спасатели призывают жителей региона соблюдать безопасность и быть внимательными, выходя на улицу.

Анастасия Назарова