В Татарстане юриста задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве

Правоохранители Татарстана задержали в Казани юриста Наталию Манушину. Она подозревается в посредничестве в передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает «Бизнес Online».
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Задержанная представляла доверителя в рамках дела о признании права собственности на наследство, речь идет о неприватизированной квартире. Следствие считает, что госпожа Манушина пообещала завершить данный процесс в пользу своего клиента за 2 млн руб. якобы предназначавшихся «должностным лицам судебной системы РТ». Сначала доверитель передал 1,5 млн руб., а по итогу оставшуюся сумму.
В итоге доверитель процесс выиграл, однако по решению кассации дело вернули в первую инстанцию, и там он уже проиграл. После этого он обратился в правоохранительные органы.
В ближайшее время госпоже Манушиной изберут меру пресечения.