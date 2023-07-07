В Татарстане юриста задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве

Правоохранители Татарстана задержали в Казани юриста Наталию Манушину. Она подозревается в посредничестве в передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Задержанная представляла доверителя в рамках дела о признании права собственности на наследство, речь идет о неприватизированной квартире. Следствие считает, что госпожа Манушина пообещала завершить данный процесс в пользу своего клиента за 2 млн руб. якобы предназначавшихся «должностным лицам судебной системы РТ». Сначала доверитель передал 1,5 млн руб., а по итогу оставшуюся сумму.

В итоге доверитель процесс выиграл, однако по решению кассации дело вернули в первую инстанцию, и там он уже проиграл. После этого он обратился в правоохранительные органы.

В ближайшее время госпоже Манушиной изберут меру пресечения.

"Ъ-Казань"