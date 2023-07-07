Минтуризма Башкирии распределило гранты между участниками рынка на 150 млн рублей

В Башкирии опубликованы результаты конкурса на предоставление грантов предпринимателям и компаниям, работающим в сфере туризма. Соответствующие документы размещены на сайте минтуризма республики.

Четырем компаниям и двум предпринимателям предоставят гранты на обустройство пляжей, приобретение оборудования для туристической деятельности и создания доступной среды для маломобильных групп населения. Между ними распределено 29 млн руб., наибольшую сумму — 9,6 млн руб. — получит база отдыха «Полуостров Нугуш».

В конкурсе на получение финансовой поддержки на обустройство детских и спортивных зон отдыха и создание пунктов общественного питания участвовал только предприниматель Камалетдинов, — ему предоставят 6,1 млн руб.

На гранты на создание кемпингов и автокемпингов выделено 83,4 млн руб. Средства распределены между 24 участниками конкурса. Наибольшая сумма господдержки — 4,7 млн руб.

На приобретение туристического оборудования для обеспечения центров туризма и объектов показа было выделено 16,2 млн руб. Самые большие суммы получат ООО «Кочевник» и ООО «Зарница».

ООО «Голди кей» выделено 5,6 млн руб. на организацию работы круглогодичных плавательных бассейнов. На разработку туристических маршрутов направят 3 млн руб. — грант получит индивидуальный предприниматель Оскар Аверьянов.

В рамках поддержки создания электронных путеводителей по турмаршрутам, мобильных приложений и гидов между пятью компаниями было распределено 9,2 млн руб. Наибольшие гранты — по 2,7 млн руб. — получат ООО «Премьер-экспо М» и ООО «Элис медиа групп».

ООО «Тархан» выделено 2,8 млн руб. на создание доступной туристской среды для маломобильных граждан и стимулирование развития инклюзивного туризма.

Всего между участниками рынка распределено около 150 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», средства на выплату грантов Башкирии были выделены из федерального бюджета. Власти заявляли, что всего Башкирия получит 335,5 млн руб. на развитие туризма в 2023 году. Из них около 149 млн руб. — на создание и развитие пляжных зон, 105 млн руб.— на покупку туристического оборудования, 82 млн руб. — на создание кемпингов и автокемпингов.

Наталья Балыкова

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