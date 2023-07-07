В Челябинской области девятилетний мальчик утонул в реке Сим

Прокуратура Аши проводит проверку по факту гибели девятилетнего мальчика. Его тело обнаружили в реке Сим, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По предварительным данным, днем 6 июля мальчик с разрешения родителей уехал из дома на велосипеде на прогулку. Вечером около моста на берегу реки Сим был обнаружен велосипед, на котором висела одежда ребенка. Вскоре на глубине в водоеме нашли его тело.

Ашинская городская прокуратура проверяет исполнение законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах. Собственную проверку начали следственные органы. Ее ход и результаты контролирует прокуратура.

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