Нижегородская мэрия и ГАЗ подписали соглашение о строительстве центра единоборств

Администрация Нижнего Новгорода и Горьковский автозавод 7 июля подписали соглашение о строительстве муниципального Центра спортивных единоборств (ЦСЕ) в Автозаводском районе города. Общая стоимость проекта — более 210 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в рамках программы «Новый социальный вектор» ГАЗ направит на строительство центра более 130 млн руб., еще 80 млн руб. выделит городской бюджет. Муниципальные средства пойдут на благоустройство прилегающей к будущему комплексу территории и технологическое присоединение к сетям.

ЦСЕ войдет в единый спортивный кластер по различным видам боевых искусств вместе с ФОКом «Северная звезда» и Спортивной школой олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Он будет специализироваться на программах подготовки по греко-римской и вольной борьбе, каратэ-киокусинкай, ушу и других. Сейчас в городе нет единой специализированной площадки для развития этих видов спорта.

В центре смогут заниматься более 400 человек в месяц. Строительство планируется завершить в 2024 году.

Андрей Репин