НБД-банк выплатит 238 млн рублей дивидендов

Акционеры НБД-банка на годовом собрании приняли решение выплатить 238,1 млн руб. дивидендов за 2022 год, говорится в сообщении организации. На каждую привилегированную акцию начислят 1171 руб. 82 коп. По обыкновенным акциям дивиденды выплачиваться не будут.

В 2021 году НБД-банк выплатил годовые и промежуточные дивиденды на общую сумму 219 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «НБД-Банк» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году с уставным капиталом 101,6 млн руб., разделенным на 812 801 обыкновенных именных акций и 203 201 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Долей 25% владеет Европейский банк реконструкции и развития, еще 30,69% принадлежат гражданам России, ООО «Дельта НН» является держателем 16,01% акций, по 3,43% у Clairmont Holdings Limited и Leo Overseas Limited. По итогам 2022 года чистая прибыль банка составила 875,4 млн руб. (+8,5%).

Анастасия Еремина